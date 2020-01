Festlig åpning av BMW-heimen

Nyheter

– Vi går fra noe av det verste til det aller beste. Det var gjennomgangstonen blant Bavaria-ansatte som torsdag kveld kunne glede seg over åpningen av det topp moderne nybygget på Eikrem. 2300 kvm på ett plan med plass til nærmere 30 nye og brukte bilder innendørs. Attraktive fasiliteter både for publikum og bedriftens 20 ansatte. Ikke minst verkstedlokalene har fått et stort løft etter at Bavaria flyttet fra sjøkanten på Kviltorp til Bilbyen Molde i Årødalen. Dermed er også BMW på plass sammen med Volvo, Mazda og Skoda. Etter Slatlem Molde, Nardo Bil, Bavaria Molde, følger Harald Hustad & Co med Toyota etter i løpet av våren. Deretter er det ingen konkrete planer for flere bilforretninger i den nyetablerte bilparken.