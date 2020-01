Nyheter

Storbritannia forlater EU

Klokken 23 britisk tid – midnatt natt til lørdag i Brussel og Oslo – forlater Storbritannia EU etter 47 års medlemskap. På selve utmeldingstidspunktet skal et orkester spille nasjonalsangen.

Utmeldingsavtalen inkluderer en overgangsperiode som varer ut 2020 og som skal brukes til å forhandle om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom britene og unionen.

Avgjørende fase av riksrettssaken i USA

Riksrettssaken mot president Donald Trump kan bli avsluttet allerede fredag hvis republikanerne i Senatet klarer å stanse demokratenes krav om flere vitner. I så fall må ikke flere enn tre republikanske senatorer støtte kravet når spørsmålet avgjøres i en avstemning.

Blir det ingen vitner, kan en avstemning om selve skyldspørsmålet bli holdt i løpet av kort tid.

SAS stanser flygninger

SAS stanser fra fredag og fram til 9. februar alle flyginger til Beijing og Shanghai grunnet Wuhan-viruset, opplyste selskapet torsdag. De stopper samtidig salget av billetter til destinasjonene fram til 29. februar.

Flygingene til Hongkong fortsetter som normalt.

Klimakur 2030 overleveres klimaministeren

Rapporten Klimakur 2030 blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Sentralen i Oslo.

Rapporten vil være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge fram en stortingsmelding seinere i år for hvordan den skal nå sine utslippsmål for 2030.

Massedemonstrasjon i Irak

Etter tre ukers pause gjenopptar Irak det militære samarbeidet med USA i kampen mot IS, opplyser forsvarsledelsen i landet.

Samtidig med nyheten om at operasjonene gjenopptas, varsles det nye massedemonstrasjoner i irakiske byer fredag mot USAs militære nærvær.