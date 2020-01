Nyheter

213 døde av virus

I alt 213 mennesker er døde i Kina av det nye coronaviruset som har sitt utspring i Hubei-provinsen, opplyste kinesiske myndigheter kort tid etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte virusutbruddet som en global folkehelsekrise. 43 av de nye dødsfallene er i Hubei-provinsen.

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.200 mennesker verden over, de aller fleste i samme provins.

USA advarer mot Kina-reise

Amerikanske myndigheter rådet fredag folk fra å reise til Kina etter at WHO har erklært global krise grunnet utbruddet av det nye coronaviruset.

Utenriksdepartementet råder også amerikanske borgere i Kina til å vurdere å forlate landet samt at alle «ikke-viktige» tjenestereiser planlagt av amerikanske offentlig ansatte blir utsatt på grunn av virusutbruddet.

Italia bekrefter to smittetilfelle

Italia stanser alle flygninger til og fra Kina etter at to smittetilfeller av Wuhan-viruset er påvist i landet for første gang, opplyser landets statsminister.

Turistene som var i Roma antas å være mann og kone, og de er plassert i isolasjon på et italiensk sykehus som spesialiserer seg på smittsomme sykdommer.

Trussel mot skole i Møre og Romsdal

Politiet meldte torsdag kveld klokken 23.10 at en skole hadde mottatt en trussel via et nettsted. Det er én av flere trusler som har kommet mot skoler i Møre og Romsdal i januar.

Politiet mener at det er lite sannsynlig at trusselen blir realisert. De oppfordrer skolen til normal drift fredag. Siden 14. januar har det kommet om lag 190 trusler mot norske skoler.

Hovland med jevn start i Arizona

Viktor Hovland (22) startet med å fullføre første runde av PGA-touren i Scottsdale, Arizona på delt 47.-plass, ett slag under par.

Han gikk de 18 hullene på normale 70 slag og endte runden ett slag under par. Holder han seg på dette nivået vil han greie cuten og gå videre i turneringen.