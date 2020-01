Studentene ved Høgskolen i Molde er blitt mer fornøyd

Nyheter

Nylig ble resultatene fra årets Studiebarometer presentert. I ei pressemelding fra Høgskolen i Molde opplyses det at det har vært framgang ved flere studieretninger og at svarprosenten var høy, 60% ved Høgskolen i Molde mot et landsgjennomsnitt på 49%.

Dekan Kari Bachmann ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap uttaler i pressemeldinga at skolen tar deg som et tegn på at det omfattende arbeidet som er lagt ned ved avdelinga har gitt positive resultat.

– Etter at flere studieprogram fikk lav score for et par år siden, har avdelinga gjort en rekke tiltak. Emner har fått nytt faglig innhold, rekkefølgen av emner er blitt endra og nye valgfrie emner er blitt lagt til, sier hun.

Nasjonal undersøkelse

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60.000 studenter hver høst.

I undersøkelsen blir det spurt hva studentene mener om kvaliteten på studieprogramma ved norske høyskoler og universitet. Målet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Undersøkelsen blir gjennomført hvert år med 2.- og 5. årsstudenter fra alle norske universitet og høyskoler.

Har hørt på studentene

Kari Bachmann opplyser at det også har vært viktig å ta på alvor studentene sine tilbakemeldinger når det gjelder yrkesrelevans og arbeidslivstilknytning.

– Dette har blant annet resultert i økt bruk av gjesteforelesere, utplasseringsordning og mulighet for å skrive bachelor- og masteroppgaver for eksterne oppdragsgivere, sier Bachmann.

Hun trekker også fram dialogen som har vært med studentene, gjennom kullmøter og kvalitetsteam, som viktige med hensyn til å bedre både studiemiljøet og det sosiale miljøet.

Gode tall samlet sett

På den såkalte "Alt i alt"- scoren blir studentene spurt om hvor fornøyd de er med det studiet de går på.

Studentene i Molde er alt i alt mer fornøyd med studiet sitt i år enn i fjor og de er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet.

Skalaen går fra 1 til 5 og studentene ved Høgskolen i Molde gir en samla score på 4,3. For alle tre avdelingene er samla score over landsgjennomsnittet på 4,1:

- 4,2. for Avdeling ØS (økonomi og samfunnsvitenskap)

- 4,3 for Avdeling HS (helse- og sosialfag)

- 4.4. for Avdeling LOG (logistikk)