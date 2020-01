Satser på personmarkedet

Nyheter

Ramstad har til sammen åtte års erfaring fra DNB, både fra personmarkedet og bedriftsmarkedet.

-Jeg er veldig takknemlig for at DNB satser i egne rekker og at jeg får denne muligheten, sier Ramstad i en pressemelding.

DNB vil satse på lokalkunnskap og innovative banktjenester for å kapre markedsandeler i Romsdal.

– Vi ser nytten av lokal kunnskap og at mange setter pris på å ha en kontaktperson å snakke med ved de store økonomiske avgjørelsene i livet. Samtidig vil vi fortsette å levere innovative og gode digitale banktjenester, sier Ramstad.

Samtidig fortsetter Rune Hoddevik som banksjef for bedriftsmarkedet.