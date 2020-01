Nyheter

Krisemøte om Wuhan-viruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset, som så langt har tatt livet at minst 170 mennesker.

Om WHO erklærer en internasjonal folkehelsekrise, innebærer det økt internasjonalt samarbeid for å stanse utbruddet.

Spørsmålsrunde i riksrettssaken mot Trump

Torsdag er andre og siste dag av spørsmålsrunden der senatorenes skriftlige spørsmål leses opp av en høyesterettsjustitiarius.

Fredag er det duket for en avstemning som Demokratene håper vil åpne for at vitner innkalles.

Ski-NM starter

NM på Konnerud starter torsdag og strekker seg til søndag 2. februar.

Torsdag er det 10 km fri teknikk kvinner og 15 km fri teknikk menn, fredag sprint fri teknikk, lørdag 15 km klassisk fellesstart kvinner og 30 km klassisk fellesstart menn. Helgen avsluttes søndag med lagstafett i fri teknikk.

Den norske kirke presenterer ny preses

Søndag tok Kirken farvel med sin første faste preses, Helga Haugland Byfuglien, som høsten 2019 varslet at hun ville gå av.

Torsdag klokken 12 blir det holdt en pressekonferanse hvor hennes etterfølger blir presentert. Bispemøtet har nominert generalsekretær i Kirkenes verdensråd Olav Fykse Tveit til stillingen, men ansettelsen skjer i Kirkerådet.

Tunisias unntakstilstand utløper

Unntakstilstanden som har rådet i det nordafrikanske landet siden 2015, skal etter planen utløpe.

Unntakstilstanden ble innført etter et tolv mennesker ble drept i et selvmordsangrep i hovedstaden Tunis. De drepte tilhørte presidentens livvaktstab og satt i en buss da de ble angrepet i november 2015.