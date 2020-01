Nyheter

Det melder politiet på Twitter klokken 08.03. En bil skal ha gått helt rundt, skadeomfanget er ukjent. Ulykken skjedde på Fylkesveg 532, Storlandsvegen ved Høgset i Gjemnes kommune. Vegen er sperret og nødetatene er på veg.

Klokken 08.35 melder politiet at de to involverte blir ivaretatt av helsepersonell, og fraktes til Molde sykehus for sjekk. Bilen ligger utenfor vegen.Trafikken går sakte forbi. Bilberging er rekvirert

Saken blir oppdatert.