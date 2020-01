Nyheter

Statsministeren til Stortinget

Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget om endringene i regjeringen.

Det skjer etter at Frp-leder Siv Jensen forrige mandag kunngjorde at partiet forlater regjeringen etter uenighet om beslutningen om å hente hjem en terrorsiktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Netanyahu møter Trump

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker president Donald Trump i Det hvite hus, som ventes å formelt presentere den mye omtalte Midtøsten-planen.

Palestinske myndigheter har på forhånd avvist Donald Trumps såkalte fredsplan og oppfordrer omverdenen til å boikotte den.

Utenriksministeren til London for å undertegne avtale

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, forhandlet fram en egen avtale med Storbritannia om forholdet mellom landene når brexit blir et faktum fredag

– Avtalen sikrer blant annet opparbeidede rettigheter for norske og britiske borgere i våre to land, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Ekstraordinært møte om Netanyahu

De folkevalgte i Knesset holder et ekstraordinært møte om Israels statsminister Benjamin Netanyahu hvor de skal diskutere hans anmodning om immunitet mot straffeforfølgelse.

Statsministeren er tiltalt for korrupsjon.