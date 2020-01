– Dette er en plan vi har ventet lenge på

Nyheter

Leder av hovedutvalget, Trygve Grydeland (H), tok ordet da områdereguleringen for området mellom Frænavegen og Lingedalsvegen ble behandlet. I kommuneplanens arealdel for 2015–2025 er området avsatt til grønnstruktur, boligformål, parkering og industri, men det har vært et uttalt ønske om å reindyrke kvaliteter i området i en mer detaljert plan.