– Baklengs inn i framtida

Nyheter

Som Romsdals Budstikke fortalte på lørdag, skal det kuttes i busstilbudet over hele fylket. Dette som et ledd i å få drifta i fylkeskommunen til å gå rundt økonomisk. Prosjektet er kalt «Omstilling 2020» og innebærer at det skal spares inntil 150 millioner kroner i året innen samferdselssektoren.