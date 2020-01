Folk er fornøyd med politiet, men på et område får Møre og Romsdal kritikk

Nyheter

Politiet har gjennomført innbyggerundersøkelse for 2019. Denne har til hensikt å kartlegge innbyggerne sin oppfatning av politiet, og gjennomføres for tolvte gang.

Tilliten til politiet er økende, og i Møre og Romsdal øker den med tre prosent fra 2018. 78 prosent svarer at de har stor eller ganske stor tillit til politiet. 95 prosent opplyser at de føler seg meget trygge eller ganske trygge.

– Ei av de viktigste oppgavene for politiet er å sørge for tryggheten og for at innbyggerne skal føle seg trygge. Vi bruker store ressurser til beredskap og patruljetjeneste hele døgnet, året rundt, for å oppfylle dette. Derfor er det gledelig at 95 prosent av innbyggerne svarer at de er meget trygge eller ganske trygge, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal, og viser til at folk i Agder, Møre og Romsdal og Finnmark føler seg tryggest i hele landet.

Nedgang i 2018

Tilliten til politiet har de siste årene vært på et stabilt høgt nivå, men undersøkelsen fra 2018 viste en nedgang på flere prosentpoeng. I pressemeldinga skriver politiet at de tror noe av forklaringen kan være arbeidet med politireformen.

– Jeg velger å tolke de resultatene som foreligger dit hen at vi har den vanskelige tida bak oss, og at vi etter hvert kommer oss over i ei mer normal driftsfase. Men arbeidet med reformen er ikke avsluttet, og det er ei god stund til vi virkelig kan se resultatene av arbeidet med politireformen. Vi må framover levere en polititjeneste som gjør oss tilliten verdig hver dag, sier politimesteren.

Kommer dårlig ut

Andre funn i undersøkelsen viser at folk i Møre og Romsdal er mest enig i påstanden om at politiet er i regelmessig kontakt med innbyggerne i deres lokalområde. I tillegg er de også mest enig i at politiet regelmessig er synlig i deres lokalområde.

Politiet i Møre og Romsdal kommer dårligere ut når innbyggerne får spørsmål om de blir behandlet med respekt, uavhengig av hvem de er. Det samme gjelder spørsmålet om at tjenestemennene tar rettferdige og upartiske avgjørelser.

– Dette er overraskende og ikke lite skuffende. Vi må sjølsagt ta signalene på alvor og se på hva vi kan gjøre for å rette opp dette. Det er ikke mulig å si noe mer om hva som kan være grunnen til dette. Litt forvirrende for oss at konklusjonene på disse punkta var stikk motsatt i 2018. Vi var blant de aller beste distriktene på disse spørsmålene, sier Bøen.