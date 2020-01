Folkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst

Nyheter

– Viruset kan nå Norge når som helst. Det kan for eksempel komme med reisende fra Kina, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NTB.

Hun understreker at situasjonen endrer seg fra dag til dag og at det fortsatt er en rekke ubesvarte spørsmål rundt virussykdommen som startet i Kina.

– Vi vet foreløpig ikke sikkert hvor mange som er smittet og hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke. Vi vet at noen får milde symptomer, noen får ingen symptomer, noen får lungebetennelse og noen har dødd. Man har hele spekteret, sier overlegen.

Vil trolig øke

Kinesiske helsemyndigheter opplyste søndag at antall bekreftede smittetilfeller har passert 2.000 i Kina og at utbruddet har krevd 56 menneskeliv.

– Dette vil trolig øke på, og det reelle tallet på smittede personer er nok mye større.

Norske myndigheter har satt i verk en rekke tiltak for å forberede seg. Man har fått på plass verktøy for å diagnostisere sykdommen raskt hvis den kommer til landet, og det er sendt ut retningslinjer til helseaktører over hele landet om hvordan de skal forholde seg.

Det er også sendt ut brev til alle norske flyplasser og kommuneoverleger om hva de skal gjøre.

– Hva skjer den dagen det kommer en smittet pasient til Norge?

– Det vil avhenge av pasienten. Vedkommende vil trolig få beskjed om å holde seg hjemme, og så vil man prøve å spore opp dem personen kan ha smittet og gi dem informasjon, sier Hauge.

Smitter som vanlig forkjølelse

Foreløpig finnes det ingen vaksine mot viruset, men kinesiske forskere har klart å isolere det, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

Overlegen har følgende råd til hvordan folk kan beskytte seg dersom viruset rammer Norge:

– Det er en luftveisinfeksjon. Den smitter på samme måte som annen forkjølelse og influensa. Da gjelder det altså å ha god håndhygiene og unngå syke folk. På samme måte bør syke folk være forsiktige når de hoster og unngå å smitte andre.

Foreløpig er det trolig ingen her til lands som har sykdommen.

– Har du vært i Wuhan-området i Kina de siste 14 dagene og får feber eller andre luftveissymptomer, skal du ta kontakt med lege for å bli sjekket. Blir du syk i Norge nå, og ikke vært på reise, har du nok noe annet, understreker Hauge.