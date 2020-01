Helsemyndighetene venter på corona-svar fra Finland

Nyheter

Hittil har 26 mennesker mistet livet som følge av utbruddet av det nye coronaviruset, og 830 mennesker har fått påvist smitte. Det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia, Singapore og USA.

Kinesiske myndigheter har innført reiserestriksjoner i 13 byer i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

Testes i Finland

De to kineserne i Finland testes for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp, melder svenske Yle fredag.

De to kineserne oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Norge. Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

– De kom til Norge fra Wuhan for to dager siden. Det er en familie på tre, forteller infeksjonsoverlege Markku Boras ved Lappland sentralsykehus i Rovaniemi til Dagbladet.

Det ble tatt prøver av de to fredag morgen, og prøvene er sendt til Helsingfors. Hele familien er isolert mens man venter på resultatene fra prøvene, skriver Dagbladet.

Venter på eventuelt varsel

I Norge følger Folkehelseinstituttet situasjonen.

– Vi er informert om dette gjennom at finske myndigheter har vært i kontakt med vår smittevernvakt, forteller fagdirektør for smittevern Frode Forland til NTB.

– Hvis det er positive prøver, vil norske myndigheter få et formelt varsel.

– Da vil vi få all informasjon som er nødvendig, sier Forland.

Dette vil også omfatte kinesernes reiserute. Direktøren opplyser at FHI har beredskap for å håndtere mistanke om smitte i Norge.

– Det vil sikkert komme mistenkte tilfeller, som i Finland. Da skal en teste, i tråd med retningslinjene, sier fagdirektøren.

Prosedyrer for testing

For testing tar en kontakt med helsetjenesten, enten det er ved ankomst på flyplass eller med fastlegen om en er kommet hjem. Det gikk fredag ut et skriv til helsetjenestene om prosedyrer for testing.

Det er ingen grunn til at nordmenn skal få panikk for coronaviruset fra Kina, mener Ørjan Olsvik, professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Overfor NRK påpeker han at viruset har en betydelig lavere dødelig enn for eksempel sars og mers.

– Dødeligheten er på 2 til 4 prosent. Og de som er døde, er i all hovedsak eldre. Gjennomsnittsalderen på pasienter har vært 73 år, og den yngste – på 48 år – hadde en kreftsykdom i tillegg, sier Olsvik.

Ingen grunn til panikk

I Kina er det 53 millioner friske per person som har mistet livet som følge av coronaviruset, påpeker professoren.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

Vaksinealliansen CEPI, som har hovedsete i Oslo, har satt i gang arbeidet med å utvikle en vaksine mot det nye coronaviruset.

CEPI skal i utviklingen samarbeide med selskapene Inovio og Moderna, samt University of Queensland i Australia og det amerikanske nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID).