– Men adresse er ikkje det viktigaste

Nyheter

(Sunnmørsposten): – Klart eg er litt skuffa over at vi ikkje fekk ein minister herifrå. Vi skulle jo gjerne hatt inn Helge Orten. Men slik er det. Sist var det Trøndelag som ikkje fekk med nokon. No er Linda Hofstad Helleland inne, seier fylkesleiaren i Høgre.