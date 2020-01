KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen

Nyheter

– Det blir sagt at vi styrer videre på den plattformen, men jeg synes ikke det er logisk – og jeg er ikke enig i – at vi skal være forpliktet til Granavolden, når Frp har tatt det valget de har gjort ved å si at de ikke lenger er forpliktet av den, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug til Trønder-Avisa.