Knut Anders (48) ble far for sjuende gang - navnevalget var enkelt

– Et kraftfullt navn med trøkk

For syv måneder siden ble Knut Anders Fostervold (48) far for syvende gang. Og det tok ikke lang tid før han og kona Mari Reistad Fostervold ble enige om at den nyfødte skulle hete Kasper.