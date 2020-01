Jan Steinar Engeli Johansen ut av Stortinget med advarsel til helseministeren

Truer med sjukehusomkamp

Sjukehusstriden i Nordland kan få følger for sjukehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal, mener Jan Steinar Engeli Johansen (Frp). Han åpner for omkamp om sjukehus her dersom både Mo i Rana og Sandnessjøen skal ha sjukehus.