Snart er Moldes nye ungdomsklubb klar

– Jeg kan ikke love at åpningen blir om én uke eller om tre, men vi jobber i alle fall for fullt nå med å utstyre huset, slik at vi kan skape et samlingssted, forteller ungdomsleder Hege Merethe Gagnat i Molde kommune til Romsdals Budstikke.

Vi har fått en omvisning i det tidligere huset til Molde Kunstforening i Fannestrandvegen 5. Inntil nylig var Ressurstjenesten i Molde kommune brukere av huset, men før flyttet de ut.

Utenfor er det vind og regn. Inne er det varmt, og det knirker i gamle tregolv.

– Det er et koselig hus, men det har også sine begrensninger. Det er for eksempel ikke nok strøm til å ha rockekonsert, men noe musikk kan vi ha. Snart får vi skikkelig trådløst internett. Det må vi jo ha! Nå gjenstår en del møblering og å utstyre kjøkkenet slik at vi kan lage mat her, sier Gagnat.

Komiteen til ungdommens kulturmønstring, UKM 2020, som arrangeres for nye Molde og Gjemnes i Molde den 14. mars, har allerede brukt huset som samlingssted.

Søker to stillinger som klubbarbeidere

Gagnat skal ha kontor i huset, sammen med Bjørn Jarle Kleppen, nytilsatt driftsansvarlig for utstyrssentralen «BUA», som også er en del av Moldes ungdomssatsing. Inntil Idrettens Hus står klar til rundt skolestart, blir han også å finne i Fannestrandvegen 5.

Åpningstidene er tenkt å være etter skoletid og utover kvelden, men klokkeslett er ikke bestemt ennå.

– Vi ser for oss to kvelder i starten, hvor jeg og Bjørn Jarle driver det, men vi vil også ansette flere, sier Gagnat.

To stillinger som klubbarbeidere ble lagt på is i høst, da det ble klart at man ikke lyktes med å starte opp den opprinnelige ideen om et Ungdomskvartal.

Nå lyses det ut en 60-prosentstilling som klubbarbeider med musikk/sceneansvar og en 40-prosentstilling som klubbarbeider.

Uten møteplass i tre år

Da det i høst ble klart at man ikke kom i mål med leiekontrakten for Syltegården, og ideen om et stort Ungdomskvartal med helsestasjon for ungdom ble lagt på is, var det viktig for ungdomslederen å få på plass en erstatning.

– I tre år har det ikke vært noen møteplass for ungdom i Molde. Ifølge Ungdata er dagens unge i Molde mer heime med foreldrene sine enn tidligere. Det er jo et kompliment til foreldrene, men ungdom trenger en egen area å møtes på, som er gratis og hvor det ikke er krav om å prestere. Det har de nok av. Her er ingen pensum eller fasit. Vil de ta ett av kursene våre kan de møte én gang, de er ikke nødt til å komme neste gang også, sier Gagnat.

Vil holde kurs

Hva det blir kurs i, skal ungdom selv få være med å bestemme.

– Det kan være alt fra redesign til å vedlikeholde sykkelen sin. Bjørn Jarle er jo god på det, og vi har en full kjeller til disposisjon, sier Gagnat.

– Ble kravet til Ungdomskvartalet i Molde for høgt?

– Nei, det synes jeg ikke. De etterspør bare en møteplass. Nå henger en del på bussterminalen og Moldetorget, og det er jo kjedelig. Vi skal være et åpent, gratis fritidstilbud for alle. Her skal de bare kunne stikke innom. De kan ta med venner hit, spille, gjøre lekser, surfe på nettet – eller ikke gjøre noe som helst.

For tiden er Gagnat og kulturkonsulent Siri Kiviranta ute på skolene og forteller om tilbudet.

– Enn så lenge kalles huset «Mens vi venta» (På Ungdomskvartalet, journ.anm.), men vi skulle gjerne hatt et ordentlig navn, og vil utfordre ungdom på det. Kom med forslag! Skilt utenfor som viser hvor vi er, må vi også få til, sier Gagnat.

