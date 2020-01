Havila Kystruten får ikke nye kystruteskip ferdig i tide

Nyheter

Skipene skulle etter planen gå mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021 i konkurranse med Hurtigruten.

Havila Holding og hovedeier Per Sævik i Havila Kystruten sier til Teknisk Ukeblad at de jobber på spreng for å få på plass nye kontrakter for bygging av to av de fire nye kystruteskipene.

I november kansellerte det spanske verftet ordren på de to skipene. Siden august har arbeidet ved verftet stått helt stille, ifølge Sysla. Verftet har store økonomiske problemer og 1.300 ansatte har vært permittert siden august.

I desember opplyste Havila Kystruten at de var på utkikk etter nye verft som kunne overta byggingen. Da regnet de med avklaring før nyttår. Det skjedde ikke. Per Sævik sier til Teknisk Ukeblad at de fortsatt er i samtaler med det spanske verftet.

– Vi diskuterer fortsatt med Barrera, men har samtidig diskusjon med et par andre. Vi håper på en avklaring i løpet av to-tre uker, sier Sævik til Teknisk Ukeblad.

Havila bygger de to andre skipene ved verftet Tersan i Tyrkia. Ifølge Sævik er disse skipene i rute.

Havila Kystruten vant i april 2018 ett av tre anbud på kystruten Bergen-Kirkenes med Samferdselsdepartementet med oppstart 1. januar 2021. Havila Kystruten skal seile med fire skip på Bergen-Kirkenes fra 1. januar 2021, men Hurtigruten skal seile med seks skip.