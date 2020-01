Kommentar

Brøt den usynlige røde streken

Frank Sve og andre lokale Frp-høvdinger innså at partiet for femte gang var i ferd med å bryte grensen for hva partiet tåler. Ei burkakledd IS-kvinnes heimkomst til Norge ble symbolsaka Frp har ventet på for å bryte ut av regjeringen. Hvem vinner på manøveren?