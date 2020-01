Aukra-ferja ble innstilt i uværet

Nyheter

Det var kl. 15 mandag at Fjord1 sendte meldinga om rute 31 Aukra - Hollingsholmen. Der skriver de at «sambandet er midlertidig innstilt. Dette grunna dårleg vèr.»

Seinere ble det meldt at ferja skulle gå som normalt fra avgangen klokka 16, men klokka 18.35 kom det melding om at sambandet igjen er midlertidig innstilt på grunn av værforholdene. Nå er siste melding at ferja går som normalt fra avgangen klokka 20.30.

På Halsa-Kanestraum er C-ferja innstilt fra klokka 19.50 mandag til 09.20 tirsdag fordi været skaper problemer i kombinasjon med anleggsarbeid på kaiene.

Stengt bru i Kristiansund

I Kristiansund er Nordsundbrua på riksveg 70 stengt for større kjøretøy på grunn av sterk vind. Personbiler kan passere, melder Vegtrafikksentralen.

– Brannvesenet kjører skytteltrafikk for å sikre løse gjenstander, det blåser kraftig i området, vi ber folk om å sjekke og sikre tingene sine, slik at brannvesenet slipper å gjøre dette, skriver 110-sentralen på Twitter.

På Lyngstad har Hustad brannvesen vært ut for å sikre en stolpe som holdt på å ramle ned over vegen.

Også Kristiansund lufthavn er rammet av uværet. Ingen fly har kunnet lande på Kvernberget, ifølge Avinor.