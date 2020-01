– Frp-exit vil være et stort nederlag for Erna Solberg (H)

Nyheter

– Dette var en drøm som var vanskelig i utgangspunktet. Men at den ser ut til å ryke etter et knapt år, er et solid nederlag for Solberg, sier Bergh til NTB.

Mandag formiddag rykket muligheten for at Frp går ut av regjeringen stadig nærmere. Bak ligger striden om å hente hjem en terrorsiktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Det er ventet at Frp vil fatte en avgjørelse på sitt ekstraordinære landsstyremøte som startet klokka 12.

Ifølge seniorforskeren ved Institutt for samfunnsforskning vil en Frp-exit være helt unik i norsk politikk.

– Noe lignende har aldri skjedd tidligere, sier Bergh.

Raskt prosess

Om Frp skulle velge å gå ut, vil de trolig gjøre det med én gang, tror Bergh. Hvor lenge partiets sju statsråder blir sittende, er imidlertid uklart.

Vanligvis utnevnes nye ministre i statsråd, som foregår på Slottet på fredager klokka 11. Da skjer gjerne nøkkeloverrekkelsene like etterpå.

I noen tilfeller kan det kalles inn til ekstraordinært statsråd. Dette skjer når det finner sted noe spesielt, som et umiddelbart statsrådsskifte, en kongelig fødsel og lignende.

– Det er vanskelig å vurdere hva som nå skjer bak lukkede dører. Men om nye statsråder skal utnevnes umiddelbart, må man også ha dem klare, påpeker Bergh.

Sikre flertall

Hvordan Frps sju statsrådsposter eventuelt skal fordeles mellom Høyre, Venstre og KrF kan trolig også bli et hett tema framover.

– Jeg vil tro at Høyre vil få en enda mer dominerende posisjon. Solberg vil nok sikre at Høyre har flertall i regjeringen. Det er jo en regjering som må samarbeide med Frp i Stortinget, påpeker Bergh.

Han mener at Solberg i stor grad kan takke seg selv for at situasjonen er blitt så tilspisset, særlig med uttalelsene om moral.

– Uklokt

– Det var politisk uklokt. Frp har jo mange ganger brukt den argumentasjonen at de blir fordømt og krenket. Dette passer jo veldig godt inn i deres retorikk. Dette burde Solberg ha visst. Hun skapte et forutsigbart problem, sier Bergh.

Han mener hele saken også vil sette Høyre i en vanskelig posisjon fram mot valget neste år.

– Alternativet om et borgerlig flertallsstyre har jo nå mistet troverdighet, påpeker han.

Fordel for V og KrF

For Venstre og KrF kan det derimot være en fordel å få breie seg mer ut i regjeringen.

– Begge partiene ligger jo veldig dårlig an i utgangspunktet, så for dem kan det jo bare gå oppover. Det er absolutt tenkelig at de i større grad kan få markert egen politikk og vinne på dette, sier Bergh, som samtidig peker på at en Høyre/Venstre/KrF-regjering ikke vil ha flertall på Stortinget, men være avhengig av Frp som de må inngå kompromisser med.

– Alle kortene er satt i spill igjen. Med Frp i en ny rolle må man komme til enighet på nytt, sier Bergh.