Studentsamskipnadene har søkt om å bygge 2.475 studentboliger

Nyheter

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2.475 studentboliger, opplyser Kunnskapsdepartementet.

I år er det satt av penger til 2.200 studentboliger, som har vært normalen i denne regjeringsperioden. Det er en økning fra rundt 1.000 tilsagn årlig før 2013, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I 2019 kom det inn søknader om 1.450 nye studentboliger, men det var satt av penger til langt flere.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd at det er kommet flere søknader i år.

– Samtidig er det viktig at samskipnadene fortsetter dette arbeidet, og at kommunene rundt om i landet bidrar med rask saksbehandling og stiller tomter til disposisjon, slik at enda flere studentboliger kan bygges i årene fremover, sier hun.

Husbanken skal vurdere om søknadene oppfyller kravene for å få tilsagn om støtte i 2020. Kunnskapsdepartementet bestemmer hvem som får penger, og det blir trolig avklart i løpet av februar.

Søknadene fordeler seg som følger: