Arbeider omkom i ulykke i Sirdal

En arbeider mistet sent lørdag kveld livet i en fallulykke på Vindmølleparken på Tonstad i Sirdal kommune i Vest-Agder. Politiet fikk melding om arbeidsulykken klokken 23.45.

– Politiet har vært på stedet og foretatt taktiske og tekniske undersøkelser. Saken vil bli etterforsket videre søndag, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt.

Trumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig

President Donald Trumps advokater er klare med sitt forsvar i riksrettssaken i Senatet. I et innledende skriftlig svar på at presidenten ble tiltalt, sa Trumps advokater at vedtaket er et farlig angrep på det amerikanske folks rett til fritt å velge sin president, opplyser en kilde nær forsvarergruppen.

Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett.

Lotteritilsynet ber Apple fjerne over 30 pengespill-apper

I et brev til Apple sendt forrige uke skriver Lotteritilsynet at det har identifisert flere apper som er tilgjengelige i Norge og som tilbyr pengespill hos operatører som ikke har nødvendig lisens til å tilby slike, melder E24.

Rådgiver Rannveig Gram Skår hos Lotteritilsynet sier brevet er en oppfordring til Apple om å undersøke om appene er i tråd med deres retningslinjer.

Kina bekrefter 17 nye virustilfeller

Det er oppdaget 17 nye tilfeller av det sars-lignende lungeviruset i Kina. Tre personer skal være alvorlig syke, opplyser kinesiske myndigheter.

Til sammen 62 mennesker er smittet av coronaviruset i byen Wuhan, der utbruddet startet. Åtte er alvorlig syke, nitten er skrevet ut fra sykehus, men resten holdes i isolasjon.

Sterk seier for Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello scoret og bidro med en målgivende pasning da Minnesota Wild vant overlegent over Dallas Stars i NHL lørdag. Wild vant til slutt hele 7-0.

Laget følger dermed opp 3-2 seieren over Tampa Bay Lightning fra torsdag og er tilbake på vinnersporet.