Trafikkulykke i Rauma

Nyheter

Politiet meldte fredag morgen om ei trafikkulykke ved Hjelvika i Rauma. Et enslig kjøretøy hadde kjørt av vegen.

Ung mann til sjukehus

Føreren, en mann i slutten av tenårene, ble sendt til sjukehuset i Ålesund. Han skal ha vært «våken og oppegående» da nødetatene kom til stedet, forteller operasjonsleder Borge Amdam til Rbnett. Han var aleine i bilen da utforkjøringen skjedde.

Det er 80-kilometers fartsgrense på stedet, så helsevesenet tok derfor ingen sjanser, og tok sjåføren med til sjukehus, forteller Amdam. Ifølge Helse Møre og Romsdal var han kun lettere skadet.

Automatisk varsling

Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 06.30. Bilen som kjørte av vegen hadde et varslingssystem som gjør at den selv melder fra til nødetatene om ulykke. Denne meldingen kom inn til politiet cirka samtidig som at andre trafikanter kontaktet dem og fortalte hva de så.

I forbindelse med oppryddingen etter ulykka var det en periode manuell trafikkdirigering på stedet. Politiet har ikke fått inn meldinger om det eventuelt er glatt på vegene i området.