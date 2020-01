Savnet 79-åring bekreftet omkommet - politiet ber fortsatt om tips

Nyheter

Fredag ettermiddag bekrefter politiet i ei pressemeldinga at det er den savna 79 år gamle kvinna fra Molde som ble funnet død i sjøkanten ved Bolsøya.

«Det er nå klart at det var den savnede 79 år gamle kvinnen som ble funnet i sjøkanten på Bolsøya 12.1.20. Identitet er påvist gjennom DNA», skriver politiet i pressemeldinga.

Ukjent dødsårsak

Videre skriver de at pårørende er varslet, og at de ikke ønsker at navnet offentliggjøres. De gjentar at de er svært takknemlige for alle som har bistått og hjulpet i tiden etter at hun forsvant. De ønsker ikke henvendelser fra media.

Kvinna ble obdusert 14. januar, og foreløpige svar fra den rettsmedisinske obduksjonen viser at det ikke er påvist noen sikker dødsårsak. Det er ikke funnet tegn til skader av betydning for dødsårsaken.

Det betyr at det gjennom etterforskningen ikke har framkommet opplysninger som tyder på at kvinnen er utsatt for vold eller andre ytre skader.

Endelig obduksjonsrapport vil foreligge når svar på supplerende undersøkelser foreligger, opplyser politiet.

Videre skriver de:

«Dette betyr at vi ikke vet hva kvinnen døde av og/eller hvordan hun døde. De hypoteser det er arbeidet med i etterforskningen er kriminell handling, uhell/ulykke, selvdrap, frivillig forsvinning og medisinsk årsak. Kombinasjoner kan være aktuelle. Etterforskningen vil fortsette.»

Ønsker tips

Politiet opplyser at dersom det er noen som har informasjon eller tips i saken så bes de om å ta kontakt med seksjon for etterretning, forebygging og etterforskning ved Molde politistasjon.

Politiet kan nås på telefon: 994 47 252

E-post: tips.politiet.no

Politiet er fremdeles interessert i å komme i kontakt med alle personer som var i Molde sentrum i tidsrommet fra mandag 30. desember klokka 22.00 til tirsdag 31. desember klokka 03.00.

Dette gjelder både personer som beveget seg til fots eller i kjøretøy i området angitt i kartet under.

For politiet er mangel på observasjoner også sentrale.

Meldt savnet 30. desember

Søndag 12. januar klokka 14.35 fikk politiet melding om at det var funnet en død person i sjøkanten på nordsida av Bolsøya, ved den nedlagte ferjekaia.

Politiet bekreftet da overfor Rbnett at det var funnet en død person, men ville ikke si om det var den savna kvinna.

Politiet skrev følgende på Twitter:

«På grunn av omstendighetene har politiet varslet pårørende av kvinna (79) som ble meldt saknet i Molde 30.12.19. Det er for tidlig å si om dette er den saknede kvinna».

Politiet opplyste også at kvinna ville bli obdusert for å finne dødsårsak og for å sikre øvrige spor.

Den 79 år gamle kvinna ble meldt savnet om kvelden 30. desember. Det ble iverksatt en stor leteaksjon, hvor mange frivillige deltok. Det ble blant annet søkt ved Moldeelva, ved strandkanten og i Molde sentrum.