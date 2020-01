Nyheter

Obduksjon av drapsoffer

En 21 år gammel mann ble drept i Prinsdal i Oslo fredag kveld.

Mandag skal mannen obduseres. Ingen er pågrepet for drapet foreløpig, og politiet har heller ikke identifisert gjerningspersonen.

Sahel-toppmøte i Frankrike

Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for et toppmøte med lederne for fem land i Sahel-regionen.

Temaet er kampen mot ytterliggående islamistgrupper. For tre dager siden ble mer enn 160 drept i et angrep i Niger.

Kronprinsen besøker Flyktninghjelpen

Kronprins Haakon besøker Flyktninghjelpens hovedkontor i Oslo.

Under besøket vil kronprinsen, som har vært Flyktninghjelpens høye beskytter siden 2017, få en omvisning på organisasjonens hovedkontor i Oslo, inkludert et besøk hos Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP.

Dronning Elizabeth innkaller til krisemøte

Dronning Elizabeth skal mandag ha en alvorsprat med familien på Sandringham for å snakke om prins Harry og hertuginne Meghans roller i kongefamilien framover.

Forrige uke kom sjokkbeskjeden fra hertugparet at de ønsker å tre tilbake fra de fremste rekker i det britiske kongehuset og bli økonomisk uavhengige.