Signerer våpenhvileavtale for Libya

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya er ventet å signere en våpenhvileavtale i Moskva mandag.

Våpenhvilen som trådte i kraft ved midnatt natt til søndag, kom i stand etter oppfordring fra Tyrkia og Russland.

Staten krever mer etter Helge Ingstad-havariet

Staten krever at eierne av tankskipet Sola skal betale mer etter Helge Ingstad-ulykken. Partene skal møtes i Bergen tingrett i september.

Staten mener kapteinen på oljetankeren hadde noe av skylden for at fregatten Helge Ingstad seilte rett på tankskipet i høy fart natt til 8. november 2018, skriver Bergens Tidende.

Siemens går videre med gruveplaner

Den tyske industrigiganten Siemens går videre med planene om å bygge et signalsystem for jernbanen til et omstridt gruveprosjekt i Australia.

Det skjer tross protester i både Australia og Tyskland. Miljøvernere kaller avgjørelsen for en utilgivelig feil.

USA fordømmer angrep

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier han er rasende etter et nytt rakettangrep mot en amerikansk base i Irak.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepet søndag. USA har tidligere anklaget iranske grupper i Irak for å gjennomføre slike angrep.

Nytt tap for Minnesota Wild

Mats Zuccarellos Minnesota Wild gikk på nok et tap da de tok imot Vancouver Canucks søndag i NHL. Kampen endte 1-4.

Dermed har Minnesota Wild tapt fem av de siste seks kampene.