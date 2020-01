– Molde får stor utfordring med trua artar

Nyheter

– At artar forsvinn i raskt tempo er katastrofalt, og er ei stor utfordring globalt, nasjonalt og lokalt. Ikkje minst for Molde no etter samanslåing med Midsund og Nesset. Det seier Geir Gaarder, naturforvalterkandidat ved Miljøfaglig Utredning i Tingvoll.