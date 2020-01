Nyheter

Politiets operasjonsleder meldte rett før klokka 21.30 søndag kveld om ei trafikkulykke i Hustadvika kommune.

«To personer i bilen, tilsynelatende lettere skadet/uskadet», het det i meldingen.

110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser at utforkjøringen skal ha skjedd ved Fræneidet.

Klokka 22 opplyser operasjonsleder at de to personene som var i bilen var blitt kjørt til sjukehus, men at skadeomfanget ikke var kjent.

Trafikken på stedet skal ikke ha blitt hindret som følge av utforkjøringen.