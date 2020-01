Fant død person i fjæra på Bolsøya

Nyheter

Søndag klokka 14.35 fikk politiet melding om en død person i sjøkanten på nordsida av Bolsøya.

Det var ved den nedlagte ferjekaia på Bolsøya at personen ble funnet. Et større område ble sperret av. Lenge var politiet tilbakeholdne med opplysninger – de ønsket først å få kontakt med mulige pårørende, opplyste de til Romsdals Budstikke.

Kan være savnet kvinne

Søndag kveld klokka 19 bekrefter politiets operasjonsleder i Møre og Romsdal på Twitter at ei død kvinne er funnet og at de «arbeider med taktisk og teknisk etterforskning etter vanlige prosedyrer ved funn av død person».

Politiet kan søndag kveld ikke si noe sikkert om identiteten til kvinna. Men skriver følgende i ei melding:

«På grunn av omstendighetene har politiet varslet pårørende av kvinna (79) som ble meldt saknet i Molde 30.12.19. Det er for tidlig å si om dette er den saknede kvinna».

De opplyser også at den omkomne vil bli obdusert for å finne dødsårsak og for å sikre øvrige spor.

– Det var en privatperson som meldte fra til politiet om funnet søndag ettermiddag, sier etterforskningsleder Kjell O. Moen til Romsdals Budstikke.

Han bekrefter også at det ikke er meldt om andre savnede personer i vårt område den siste måneden.

Stor leteaksjon

Det var seint på kvelden mandag 30. januar at kvinna ble meldt savnet fra hjemmet sitt i Molde sentrum. Det ble da satt i gang en leteaksjon, og både nyttårsaften og seinere deltok flere hundre personer i letearbeidet. Frivillige fra hele fylket deltok, i tillegg til politi, brannvesen og mannskap fra Heimevernet, Røde kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder.

Da det ikke ble gjort funn, ble aksjonen med de frivillige mannskapene avsluttet på kvelden onsdag 2. januar.

Ei drøy uke etter at hun ble meldt savnet, gikk familien ut i Romsdals Budstikke og sa de nå antok at hun var omkommet. Samtidig takket de alle som hadde bidratt i letearbeidet.