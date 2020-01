Nyheter

Uværet røsker i Norge

En ny storm raser på Vestlandet og det er ventet mye nedbør over hele Sør-Norge. Det er for øyeblikket rødt farevarsel for Indre Fjordane, Voss og Hardanger, der det på grunn av forholdene ventes stor snøskredfare på grunn av fokksnø og våt snø, som kan medføre flakskred lørdag.

Først utpå lørdagen er det ventet at forholdene roer seg, men de store nedbørsmengdene kan medføre store problemer mange steder.

Landsdelsfinale i Melodi Grand Prix på Sørlandet

Dagens finale er den første av i alt fem delfinaler. Fire deltakere skal på hver delfinale kjempe om å gå videre til finalen i Trondheim 15. februar.

I første delfinale er det artister fra Sørlandet som skal i ilden, og artistene er Raylee, Kim Rysstad, Lisa Børud og Geirmund. Fem artister er allerede forhåndskvalifisert for finalen.

Ukraina etterforsker flykatastrofen i Iran

Ukrainske eksperter vil lørdag starte etterforskningen etter onsdagens flystyrt i Iran.

De er på plass og har fått tilgang til de svarte boksene og sier iranske myndigheter samarbeider fullt ut i granskingen. I en offentlig uttalelse lørdag morgen innrømmet Iran at de skjøt ned det ukrainske flyet onsdag, og at det skyldtes «menneskelig svikt».

Merkel møter Putin i Russland

Tysklands statsminister Angela Merkel reiser til Russland for å møte president Vladimir Putin. De to skal blant annet diskutere den økende spenningen i Midtøsten.

Merkel og Putin skal også snakke om konfliktene i Libya og Ukraina, opplyser Kreml. Russland uttrykket nylig støtte til Tysklands initiativ til fredssamtaler i Libya.