Rekordutbetaling etter feilbehandling av pasienter i 2019 - se de lokale tallene

Nyheter

1074 millioner kroner er det største beløpet NPE har utbetalt i iløpet av et år, og er en økning på seks prosent fra 2018. Saksbehandlingen gikk betydelig ned i 2019, samtidig som NPE behandlet flere saker enn i noe enkeltår.

– Jeg er glad for at vi behandler sakene vi mottar raskere enn tidligere, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad. NPE har redusert saksbehandlingstiden med en måned i arbeidet med å fastslå om erstatningssøker har rett til erstatning eller ikke, og med to måneder i arbeidet med å fastsette erstatningen.

– Vi har jobbet mye for å redusere lange saksbehandlingstider, og det skal vi selvsagt gjøre også i tiden fremover, fortsetter Jørstad.

NPE mottok 5696 nye saker i 2019, noe som er 20 saker mer enn året før. Antallet saker har ligget stabilt de siste årene.

Det er pasienten selv, eller pårørende, som søker erstatning hos NPE. Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knytta til kreftsykdommer.

Flere har fått svar



I 2019 fattet NPE 6388 avgjørelser i ansvarssaker, mot 5635 avgjørelser i 2018. Dette er en økning på drøyt 13 prosent. Videre er 1751 erstatningsberegninger avsluttet i 2019, mot 1703 i 2018. Dette er en økning på tre prosent.

– Vi jobber målrettet med å behandle flere saker, og jeg er glad for at vi ser gode resultater av effektiviseringsarbeidet vårt, sier Jørstad.

Han forteller at det er viktig at flere får svar fra NPE så raskt som mulig.

– Vi har i alt fattet ti prosent flere avgjørelser enn i 2018 og nesten 18 prosent flere søkere har fått beskjed fra oss om at de har rett til erstatning. Samtidig har saksbehandlingstidene våre gått merkbart ned i løpet av 2019, sier Jørstad.

Like etter årsskiftet 2019/2020 nådde NPE en milepæl. Da passerte de 100 000 mottatte saker siden pasientskadeordningen ble startet i 1988. Over 28 000 pasienter og pårørende er i denne perioden tilkjent erstatning med i alt 15 milliarder kroner.

Lokale tall

Helse Møre og Romsdal HF

Mottatte saker 2018: 180 saker

Mottatte saker 2019: 153 saker

Utbetalinger 2018: 22,4 millioner kroner

Utbetalinger 2019: 36,2 millioner kroner

Saker utenfor spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal

Mottatte saker 2018: 76 saker

Mottatte saker 2019: 83 saker

Utbetalinger 2018: 14,2 millioner kroner

Utbetalinger 2019: 7,6 millioner kroner

NPE opplyser at det på fylkesnivå vil være naturlige svingninger på mottatte saker, og fordi tallene er små, vil endringene i prosent kunne være store, selv om det ikke dreier seg om mange saker. Utbetalinger i saker et år, er ikke nødvendigvis de samme sakene som er meldt samme år.

Forskjell i utbetalinger på fylkesnivå fra et år til et annet kan skyldes store utbetalinger i enkeltsaker, som kan slå ut på statistikken fordi tallene er relativt små.