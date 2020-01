Nyheter

Kvinne omkom etter boligbrann i Askim

En kvinne er død etter at hun ble brakt til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader etter en brann i en enebolig i Askim i Viken onsdag kveld.

Kvinnen ble funnet bevisstløs i boligen. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, før hun ble fraktet med luftambulanse til sykehus, men livet sto ikke til å redde, og klokka 0.12 natt til torsdag ble hun erklært død. Pårørende er varslet.

Utvidet farevarsel i Australia

Australske myndigheter har utvidet katastrofevarselet for delstaten Victoria. Samtidig igangsatte hæren evakuering av deler av Kangaroo Island i Sør-Australia.

– Ikke bli oppmuntret av regnet vi har hatt nylig. Disse brannene beveger seg fortsatt, de vokser fremdeles i landskapet vårt, og de utgjør en betydelig trussel mot lokalsamfunnene våre, sa Victorias beredskapsminister Lisa Neville i et TV-sendt intervju, ifølge Reuters.

Skal stemme over Trumps krigsrett

Representantenes hus skal torsdag stemme over president Donald Trumps myndighet til å gå til krig mot Iran. Som begrunnelse for forslaget sier lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, at likvideringen av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani var provoserende og uforholdsmessig.

Forslaget vil med stor sikkerhet bli vedtatt i Huset, der demokratene har flertall.

Nytt fall for Venstre på måling

Venstre mister 1,2 prosentpoeng siden siste måling, og ifølge Aftenposten ville bare én av fem Venstre-velgere fra forrige stortingsvalg støttet partiet nå.

De store vinnerne på målingen er Arbeiderpartiet og Høyre, som begge går kraftig fram med henholdsvis 3,2 og 2,7 prosentpoeng til 26,1 og 22,4 prosent, og er landets to største partier. Målingen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Aftenposten og NRK i perioden 30. desember til 5. januar.

Over 300.000 til Stålsett-innsamling

Når innsamlingen for å dekke tidligere biskop Gunnar Stålsetts bot på 10.000 kroner avsluttes fredag, er det kommet inn langt mer enn målet var. Torsdag var det innbrakt over 313.000 kroner fra nærmere 1.700 givere, ifølge Vårt Land.

Stålsett ble før jul dømt til bot og fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker, men siden dommen ble betinget, slipper han å sone.