Straumlaust på søre Sunnmøre

Nyheter

(Sunnmørsposten): Onsdag klokka 14.37 melde Mørenett at det er straumlaust for 439 kundar i Vanylven. – På grunn av feil i høgspentnettet er det straumlaust for kundar i området Fiskå, Eidså, Syvde, Vedeld, opplyste Mørenett. Ein liten time seinare har dei fleste fått att straumen, men det er framleis straumlaust mellom Eidså og Sørbrandal.

Klokka 14.46 melde Mørenett at 502 kundar er straumlause i Volda. – På grunn av feil i høgspentnettet er det straumlaust for kundar i Dalsfjorden, opplyste Mørenett. Tre kvarter seinare melder selskapet at dei har fått observasjonar på kor feilen er.

Straumen har gått også på Hareid, vart det meldt inn til 95400400@smp.no klokka 15.03. Her er 656 kundar utan straum, opplyste Mørenett litt seinare. Klokka 15.30 er 318 kundar berørt.

Onsdag ettermiddag er det eit ganske heftig torever på delar av Sunnmøre.

– Vi antek at det er ein samanheng mellom toreveret og straumutfallet. Vi gjer det vi kan for å rette feilen, seier Arve Hovdenakk i Mørenett til Sunnmørsposten.

Denne saka vart først publisert i Sunnmørsposten.