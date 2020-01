Ferjer og hurtigbåter innstilt, veg stengt og flere uten strøm

Nyheter

For oppdatert informasjon, sjekk Fjord 1 (ferjer), Boreal (hurtigbåten), Torghatten Nord (utasundsferja) og Vegtrafikksentralen (veg- og trafikkmeldinger).

Innstilte ferjer

Molde - Sekken: Avgang fra Molde 19:00 og fra Sekken 20:00 innstilt pga værforhold. Avgang fra Sekken 21:30 og fra Molde 22:30 blir i også innstilt pga værforholdene, melder Fjord 1.

Sambandet Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona er kansellert inntil videre grunnet været, melder Torghatten Nord.

Hurtigbåten Molde- Vestnes - Sekken er innstilt inntil videre, melder Smp.

Ferja Sølsnes - Åfarnes var innstilt fra klokka 16.30, men var i drift igjen etter en time.

På strekninga Halsa - Kanestraum er det redusert kapasitet fram til kl. 22:00 fordi C-ferja er innstilt.

Det forsetter med storm dag i #MøreogRomsdal, #Trøndelag og #Nordland. Vindkastene kan komme helt opp i 35-38 m/s. Først ut på dagen i morgen vil vinden avta. pic.twitter.com/HO3CloWd3e — Meteorologene (@Meteorologene) January 8, 2020

Strømbrudd i Vestnes

NRK meldte klokka 21.46 om et strømbrudd i Vestnes kommune som rammet 74 kunder i området Rypdal/Øvstedal i Tresfjord. Nordvestnett meldte at mannskap var på veg for å rette feilen.

På Sunnmøre har det vært flere strømbrudd onsdag kveld, skriver Sunnmørsposten.

Stengt bru/molo

På Finnøya i tidligere Sandøy kommune ble Finnøybrua på fylkesveg 528 stengt grunnet uværet, meldte Vegtrafikksentralen klokka 20.04. Dette er brua/moloen som knytter Finnøya til Harøya.

Lyn slo ut telefonen på Ålesund sjukehus

Ved Ålesund sjukehus har et lynnedslag ødelagt telefonsambandet til fødeavdelinga. Helse Møre og Romsdal melder at de har opprettet et mobilnummer, 91 87 24 81, for dem som må ha kontakt med avdelinga. Sentralbordet til Ålesund sjukehus blir omdirigert til Molde sjukehus. Også Volda sjukehus var en periode rammet av telefonproblem.

Flytrafikken også berørt

Trafikken til og fra Molde lufthavn Årø har gått som normalt med unntak av Widerøes rute mellom Molde og Bergen. Her ble 18-avgangen fra Bergen og 18.20-avgangen fra Molde innstilt, mens 21.50-avgangen fra Bergen i skrivende stund har fått ny avgangstid kl 22.01. Oversikt med oppdaterte tider for trafikken på Årø finner du her.

NRK skriver at ifølge heliport.no er helikoptertrafikken mellom Kvernberget og Haltenbanken innstilt på grunn av været. Det rammer avgangen som skulle gå til Heidrun klokka 20.00.

Hurtigruta dropper seilas

Hurtigruten melder at MS Kong Harald kansellerer seilingen Trondheim - Bergen - Trondheim 8. - 11. januar grunnet dårlig. Tirsdag kansellerte MS Richard With anløpet i Molde av samme grunn.