Storm og orkan på vei

Tirsdag ettermiddag er det ventet vind fra sør opp i orkans styrke ved Stad. Onsdag vil det også blåse storm inn mot kysten fra Stad til Bodø, opplyser meteorologene.

Uværet kan føre til trøbbel i trafikken. I fjellet i Sør-Norge er det ventet perioder med snøfokk på grunn av kraftig vind og snø, advares det.

Kolonnekjøring

Verst blir det for dem som oppholder seg i fjellet i Sør-Norge eller på Nordvestlandet, sier statsmeteorolog Steinar Skare til NRK.

– Så sterke vindkast kan føre til kansellerte avganger på båter, ferjer og fly. Og bruer og fjelloverganger kan blitt stengt. Det er ganske sterk vind som er ventet, sier han.

På Vestlandet og deler av Innlandet er det dessuten ventet opp mot 100 millimeter nedbør fra tirsdag kveld. Meteorologene har derfor utstedt gult farevarsel for jordskred.

Områdene langs kysten er mest utsatt. Det er blant annet fare for sørpeskred som kan utvikle seg til flomskred.

14 meter høye bølger

Onsdag reiser uværet videre nordover. Fra formiddagen er det ventet lokale vindkast på 30 til 37 meter per sekund i Møre og Romsdal, mens det fra ettermiddagen er ventet vindkast mellom 30 og 35 meter per sekund i Trøndelag og på Helgeland i Nordland. I Molde vil det bli sterk kuling med vind på 20 meter per sekund melder yr.no.

Den kraftige vinden fører også til høye bølger på havet. Dette gjelder spesielt fra Stad og nordover.

– Onsdag kveld topper det seg med 14 meter høye bølger utenfor Trøndelag, opplyser meteorologene.

Snøskredfare

NVE har utstedt farevarsel om snøskred flere steder de neste dagene.

På Svalbard er det stor eller betydelig snøskredfare både i Svalbard øst, Svalbard sør og i Nordenskiöld Land.

På fastlandet er særlig Nord-Norge og Vestlandet utsatt for snøskred de neste dagene. Her er det oransje farevarsel en rekke steder.