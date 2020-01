Kjell Inge Røkke-selskap bak ny hotellkjede

Nyheter

Haut Nordic starter en ny hotellkjede kalt Marawell Hotels. Selskapet har mål om å vokse kraftig både i Norge og i utlandet, skriver Dagens Næringsliv. Kjell Inge Røkkes Aker Capital eier 50 prosent av selskapet gjennom Fp Eiendom.

– Marawell, som er en forkortelse for marvelous well living, blir en kjede med rundt ti hoteller i Norge og etter hvert omtrent like mange i europeiske storbyer. Det blir hoteller der du kan leve det gode, stressfrie livet mens du er på farten, sier konserndirektør i Haut Nordic, Olav Langli, til DN.

Det første hotellet i Marawell-kjeden åpner etter planen på Oslo Airport City - en ny flyplassby ved Gardermoen - høsten 2022. Dette skal etter planen koste 800 millioner kroner.

Det mest spesielle med det nye hotellet er at det vil ha fleksibel inn- og utsjekk, der gjestene betaler for den tida de faktisk benytter hotellet.