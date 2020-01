Flere vil bidra til hjelpetelefonene

Nyheter

MOLDE: Mandag ble det kjent at Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging. Mental Helse får 5 millioner kroner og Kirkens SOS får 5 millioner. Det er med bakgrunn i den økte pågangen til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging den siste tiden, at regjeringen øker bevilgningene, melder Helse- og omsorgsdepartementet.