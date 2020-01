– Skuffet over ordføreren

Nyheter

aukra: – Jeg er forundret over at ordføreren er så passiv som han er i denne saka. Det er stor frustrasjon over at ting går for tregt. Aukra kommunestyre behandlet saka og fattet et enstemmig vedtak den 27. august i fjor, hvor en hadde tro på det nye driftsselskapet. Så går ordføreren ut i avisa og spekulerer i om driftsselskapet er liv laga og kapabelt til å drive verftet, sier Arild Småge.