– Setter stor pris på at så mange lette

Nyheter

Molde: – Det var en utrolig rask og fin reaksjon fra politiet og de frivillige gjennom natta hun forsvant. Vi vil gjerne takke for letehjelp, varme og omsorg etter den store leteaksjonen, sier Pål Lunder, et av kvinnas to barn til Romsdals Budstikke. Kvinna har også en datter som bor på Østlandet.