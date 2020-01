For mange unge innbyggere blir nok folkefesten et minne som de tar med seg inn i det nye kommunen.

Nyheter

Denne helga var det storslått markering av Hustadvika kommune. Med fire timers festforestilling og aktivitetsdag på Skaret ble det markert at Eide og Fræna er slått sammen til en kommune. Festhelga ble en tydelig overgang for innbyggerne i kommunen. Samtidig ble den kulturelle markeringen også en oppvisning som viser bredden i det lokale kulturlivet. Både unge talent og mer erfarne bidro til feiring. Mangfoldet, og at de stolte på egne krefter i feiringen, viser noen av kvalitetene ved den nye kommunen. For mange unge innbyggere ble nok åpningsfesten et godt minne som de kan ta med seg videre.

Markeringen understreker betydningen av å bygge en felles kultur. Edvard Hoem stilte med en prolog. Dikterens hyllest til den nye kommunen passet så godt. Romsdals Budstikke trykker teksten i sin helhet i dagens papirutgave. Teksten er til ettertanke, både for innbyggerne i Hustadvika og ellers i Romsdal. Kommunekartet er i endring, og dette har blitt markert på ulik vis fra kommune til kommune. Hustadvika valgte en markering som løfter kulturlivet i kommunene, samtidig som det ble litt høgtidelighet rundt overgangen.

Å bygge en ny kommune handler om å ta med det beste fra det som har vært, samt å møte det nye med en spennende undring. Hustadvika kommune var ønsket til innbyggerne i Fræna og Eide, og man skal nå jobbe for å bygge en felles identitet i en kommune som består av mange sterke bygder. Hustadvika har mange av de samme utfordringene som andre distriktskommuner. Samtidig skal det bli spennende å se hva slags synergier de nå kan ta ut ved å bli en større kommune. Kommunen har gjennom sine strategiske valg vist at de våger å tro på seg sjøl i mange saker.

En aktiv næringspolitikk vil bli viktig i byggingen av den nye kommunen. Det er spennende prosjekt under etablering i Hustadvika. I tillegg vil det bli spennende å se hvordan kommunen kan utvikle reiselivet.