Mangel på prester

Av 73 prestestillinger i Møre Bispedømme står nå 15 stillinger ubesatte, melder NRK. Flest ubesatte stillinger er det i indre Romsdal, men også en by som Kristiansund har tre ledige prestestillinger. Biskop Ingeborg Midttømme sier til NRK at hun likevel er optimist og at flere nå melder seg og viser interesse. Flere velger også å studere teologi og kirkefag og det kan bedre situasjonen på sikt, mener Midttømme.