Mæland og Dale til konferanse i Molde

Nyheter

En rekke toppledere for offentlig sektor er invitert til konferansen, som arrangeres av blant andre Møre og Romsdal Fylkeskommune og KS. Tema for konferansen er bærekraft og hvordan offentlig sektor kan arbeide fram en bærekraftvisjon for Møre og Romsdal. På lista over foredragsholdere står også fylkeordfører Tove-Lise Torve, ordfører i Molde, Torgeir Dahl, ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund og administrerende direktør i Pipelife Norge, Kjell Larsen.