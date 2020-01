Full mann i 40-årene kastet av bussen

Nyheter

Mannen tok bussen fra Moa. til Åndalsnes mandag ettermiddag. Den godt fulle mannen holdt helt fra starten av leven, ropte, skrålte og støyet og var etter hvert til stor sjenanse for de andre passasjerene i bussen. Til tross for flere oppfordringer nektet mannen å forlate bussen, og ville heller ikke dempe støynivået. Da bussen nærmet seg Innfjorden hadde både sjåfør og passasjerer fått mer enn nok, og sjåføren tilkalte politiet for å få hjelp. En patrulje ble sendt ut og stod klar på Skjelbostad. Der fikk de lempet mannen av bussen og inn i den ventende politibien.

– Det gikk greit , han gjorde ikke noen form for motstand. Mannen er hjemmehørende på Åndalsnes, og ble kjørt hjem til sin bopel av patruljen, får Romsdals Budstikke opplyst hos Politiet i Møre og Romsdal.

Hendelen vil neppe få noe etterspill for mannen.