Strømløst i Nesset

Nyheter

Hele gamle Nesset kommune utenom Eikesdal var sent i går kveld uten strøm en periode fra kl. 00:27 til 00:47, opplyser driftsleder i Nesset Kraft, Arnt Vidar Bruseth, til Rbnett lørdag.



Han opplyser at Statnett hadde problem med sine linjer inn til Brandhol- og Syltebø trafostasjoner.

– Statnett har gjorde omkoblinger i overordnet nett og vi i Nesset Kraft har koblet om linjenettet slik at all forsyning nå skjer fra Brandhol trafostasjon og alle berørte kunder fikk igjen strømmen. Vi håper at situasjonen har roet seg og at forsyningen vil være stabil. Vi beklager de problemer dette har forårsaket, skriver Bruseth.