Rauma-ordførerens badestunt går verden rundt

Det var under et intervju med TV2 at Rauma-ordfører Yvonne Wold tok seg et morgenbad utenfor Åndalsnes torsdag. Hun er en ivrig bader, men innrømmer at forslaget til reportasjen kom fra TV2.

Det skulle vise seg å bli populært, for nå har badestuntet vært på tv i Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Tyrkia og England.

For torsdag tok selveste BBC kontakt.

– Jeg hadde på ingen måte trodd at det skulle bli så mye oppmerksomhet, men det er artig at det skjer, forteller hun.

Vinterturisme

Wold har også fått flere henvendelser fra ivrige isbadere som vil komme til Rauma for en dukkert.

– Det passer jo veldig bra, for vi drømmer om mer vinterturisme i Rauma, sier Wold.

Det har heller ikke vært stille fra journalister og media fredag.

– Torsdag var det nesten 19 grader, og i dag er det 1,1 grad og snø. Det er også noe å skrive om, sier hun.

Wold tror klimatrenden er noe av årsaken til at badeklippet har fått så stor oppmerksomhet.

– Blir det noe bading i dag?

– Nei, det er nok for de mest hardbarka! sier hun.