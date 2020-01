– Vi leter ute i terrenget og driver etterforskning

Nyheter

Klokka 23.00 mandag 30. desember ble ei 79 år gammel kvinne meldt savnet fra sitt hjem i Molde sentrum, sørøst for gamle Molde stadion. Fredag 3. januar er kvinna fremdeles savnet.

Hun er 165 cm høg, og skal ha hatt på seg lang svart jakke, mørk bukse og høge støvletter kvelden hun forsvant.

Mandag, tirsdag og onsdag søkte politi, brannvesen og store letemannskaper etter kvinna, uten resultat. Det ble blant annet søkt i og rundt Moldeelva, og rundt munningen til elva og ut i Moldefjorden. Det ble også søkt i området rundt kvinnens bolig, i bysentrum og langs strandsona. Politihelikopter ble også satt inn i søket.

180 involvert

Frivillige og mannskap fra Røde Kors, Heimevernet, redningsselskapet, Sivilforsvaret, brannvesenet, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder deltok i søket. Totalt var det rundt 180 personer involvert.

Onsdag meldte politiet at de ville fortsette å søke etter kvinna gjennom etterretning og etterforskning, og at det ikke var planlagt nye søk med frivillige mannskap.

Tips fra publikum

Torsdag opplyste politistasjonssjef ved Molde politistasjon, Per Karstein Røv, at politiet hadde fått inn konkrete tips fra folk som mener de kan ha sett kvinna, og at politiet fremdeles ønsker tips fra publikum.

Politiet kan nås på telefon 02800.

Krevende sak

Fredag forteller Røv at de nå arbeider med å systematisere informasjonen de har, men at de ikke ønsker å gå ut med konkrete etterforskningsskritt i media.

– Vi er ute i terrenget og søker, og vi arbeider med etterforskning. Vi går gjennom det vi har gjort tidligere, for å se om det er noe nytt vi kan gjøre, eller om vi kan gjøre noe annerledes, forteller han.

Røv forteller at det er sjelden noen er savnet over så lang tid.

Torsdag ble det søkt med miniubåt i Moldeelva, like utenfor politistasjonen, uten at det lå noen konkret mistanke bak.

– Det foregår fylling i elva, og derfor søkte vi for å forsikre oss om at vi ikke hadde gått glipp av noe, sier han.

Røv forteller at det er satt av store ressurser til saken, og at det er en krevende sak.

– Men mest krevende er det for de pårørende, sier han.