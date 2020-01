– Usikkerhet og trykket stemning i Aukra

Nyheter

Han sier situasjonen ved Vard Aukra bringer fram sterke følelser.

– Da siste båten ble levert fra verftet før jul, sto voksne folk og gråt. Det viser hvilke følelser det knytter seg til et tradisjonsrikt verft, sier Arnt Sommerlund.

– Sterkt trykket stemning

– En har selvsagt de 80 arbeidsplassene en håper å berge, men som er truet – og ringvirkningene av disse. Dagligvarebutikkene merker det ved at salget går ned. Aukra Overnatting, som har vært overnattingstilbudet for ulike sesongarbeidere på verftet, har sagt opp sine 11 ansatte - og hvor daglig leder fortsetter i håp om å kunne få ny virksomhet. Aukra Hotell varslet før jul at de vurderer å innskrenke deler av tilbudet nå etter nyttår på grunn av lavere aktivitet ved verftet. Alt dette fører til at det er en sterkt trykket stemning i lokalbefolkningen, men også i næringslivet, sier Arnt Sommerlund.

Ringvirkninger

Han peker på de betydelige ringvirkningene verftsindustrien gir.

– En pleier ofte å snakke om at én verftsarbeidsplass gir 3–5 andre arbeidsplasser i ringvirkninger, hvorav 2–3 lokalt og totalt fem nasjonalt. Om 80 arbeidsplasser forsvinner, vil en lokalt miste 160–240 andre arbeidsplasser, sier Arnt Sommerlund.

– Dramatisk

Han framholder at dette er dramatisk.

– Dette skjer samtidig med at arbeidsplassdekninga i Aukra har gått ned, noe fylkesstatistikken viser. Det betyr at flere må pendle. Samtidig begynner pilene for befolklningsutviklingen på Gossen å peke nedover. Men det er fortsatt god utvikling på fastlandssida, sier Arnt Sommerlund.

– To positive trekk

Midt opp i alt dette er det ifølge Arnt Sommerlund to positive trekk.

– Det ene er utviklinga av nytt næringsliv i og rundt Hollingen, med åpning av ny Bunnpris-butikk, bensinstasjon, frisør og hudpleiesalong. Det begynner å komme en del aktiviteter der. Det andre er utbygginga av på Rindarøy, som Per Olav Mevold har anslått til 350 millioner kr, sier Arnt Sommerlund.

– Ei mørk sky

Men han framholder at situasjonen ved Vard Aukra ligger der som ei mørk sky. Noe som også vil kunne få konsekvenser for kommunen.

– Hvis vi bare tar skatteverdien av de 80 arbeidsplassene, vil det utgjøre mye. Snittet i Aukra ligger på ca. 110.000 kr i personbeskatning. 80 arbeidsplasser utgjør 8,8 millioner kr. Med ringvirkningsarbeidsplassene kan det forsvinne 36 millioner kr ut av kommunekassa. Det er tøft for enhver kommune, sier Arnt Sommerlund.

Sterkt ønske om ny aktivitet

Han framholder at han opplever at både administrasjon og politikere har et sterkt ønske om å få til ny aktivitet ved verftet. Det samme gjelder næringslivet.

– En må bare få stokket føttene og gjort de riktige tingene samtidig. Mange brikker er på plass, men det er enda flere som må komme op plass før en ser det endelige bildet. Ordføreren sa før jul at han ønsker å få til en løsning, som er et veldig bra signal, og at en vil jobbe mot 31. mars som dato. Jeg håper at en tar seg den tid som er nødvendig for å finne alle muligheter som kan være der. Men en må være både tålmodig og utålmodig samtidig. Utålmodig fordi det er 80 ansatte som går og venter på å få en avklaring, og hvor hver dag er en belastning. – også for familie og lokalsamfunn. Dette er den store snakkisen i Aukra. Samtidig må en være tålmodig i forhold til finne de løsninger som er mulig for å få til ny drift, sier Arnt Sommerlund, som håper at det skal være mulig.

Arnt Sommerlund framholder at Aukra på toppen av det hele blir rammet av kraftig økte ferjetakster.

– Det er en unødvendig belastning å få for øysamfunnet nå, sier Arnt Sommerlund.