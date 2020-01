Sjøfronten 2 planlegges for fullt – kan stå ferdig i løpet av 2021

– Nå kommer leiken sentrum har ventet på

Sjøfronten 2 byr på leikeplass, utendørs treningsapparat og en badeplass midt i byen. – Området blir prikken over i-en for aktivitet for folk i alle aldre, sier planleggerne.